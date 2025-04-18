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Ціни на пальне 18 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

бензин
Актуальні ціни на пальне 18 квітня 2025 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 18 квітня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 57,71 грн (-96 коп.)
А-95 53,45 грн (-1,41 грн)
А-92 52,70 грн (-7 коп.)
ДП 52,19 грн (-1,29 грн)
Газ 34,66 грн (-76 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 58,99 52,99 51,99 37,49
UPG 55,40 53,40 51,90 34,54
WOG 58,99 52,99 51,99 34,48
УКРНАФТА 55,99 53,99 52,99 52,99 34,49
SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82
AMIC 55,32 53,25 52,12 35,22
БРСМ-Нафта 51,66 49,34 33,80

Нагадаємо, турецька нафтопереробна компанія Tupras знову почала купувати російську нафту Urals у квітні, після того, як на початку року призупинив ці закупівлі через вплив американських санкцій.

Автор:
Тетяна Бесараб