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Ціни на пальне 18 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 18 квітня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|57,71 грн (-96 коп.)
|А-95
|53,45 грн (-1,41 грн)
|А-92
|52,70 грн (-7 коп.)
|ДП
|52,19 грн (-1,29 грн)
|Газ
|34,66 грн (-76 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|58,99
|52,99
|51,99
|37,49
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,54
|WOG
|58,99
|52,99
|51,99
|34,48
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|55,32
|53,25
|52,12
|35,22
|БРСМ-Нафта
|51,66
|49,34
|33,80
Нагадаємо, турецька нафтопереробна компанія Tupras знову почала купувати російську нафту Urals у квітні, після того, як на початку року призупинив ці закупівлі через вплив американських санкцій.