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Ціни на пальне 19 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 березня 2025 року (середа), в Україні середні ціни на пальне суттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 59,52 грн (-49 коп.);
- Бензин А-95: 55,96 грн (-38 коп.);
- Бензин А-92: 53,16 грн (-47 коп.);
- Дизельне паливо: 54,54 грн (-29 коп.);
- Газ автомобільний: 36,72 грн (-12 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 55,90 грн;
- Бензин А-95: 53,90 грн;
- Дизельне паливо: 52,90 грн;
- Газ автомобільний: 36,13 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 56,07 грн;
- Бензин А-95: 54,07 грн;
- Бензин А-92: 52,87 грн;
- Дизельне паливо: 53,07 грн;
- Газ автомобільний: 35,80 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,82 грн;
- Бензин А-95: 57,99 грн;
- Дизельне паливо: 56,82 грн;
- Газ автомобільний: 37,32 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,82 грн;
- Бензин А-95: 56,38 грн;
- Дизельне паливо: 54,67 грн;
- Газ автомобільний: 36,21 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 52,80 грн;
- Дизельне паливо: 50,24 грн;
- Газ автомобільний: 35,14 грн.
Нагадаємо, падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.