Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 19 листопада 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 89,94 грн (-1,65 грн) А-95 86,49 грн (-1,41 грн) А-92 82,81 грн (-1,63 грн) ДП 100,83 грн (-16 коп.) Газ 62,39 грн (+2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 92,90 89,90 103,90 64,90 UPG 86,90 84,90 99,30 61,90 WOG 92,90 89,90 103,90 63,50 УКРНАФТА 87,90 84,90 82,90 99,90 61,90 SOCAR 94,90 91,90 106,00 64,90 AMIC 87,90 84,01 99,96 63,24 БРСМ-Нафта 84,04 98,01 59,82