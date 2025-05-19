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Ціни на пальне 19 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 19 травня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,70 грн (+1 коп.)
|А-95
|54,62 грн (+1 коп.)
|А-92
|51,97 грн (+1 коп.)
|ДП
|52,74 грн (0 коп.)
|Газ
|35,21 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|36,99
|UPG
|55,40
|52,90
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|50,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,49
|55,25
|53,41
|34,43
|БРСМ-Нафта
|50,99
|49,12
|33,55
Нагадаємо, світові ціни на нафту демонструють спад на тлі зниження кредитного рейтингу США агентством Moody’s та оприлюднених у Китаї слабких даних щодо промислового виробництва і роздрібних продажів. Аналітики пов’язують ці фактори з підвищеним ризиком глобального економічного уповільнення.