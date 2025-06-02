Ціни на пальне 2 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

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Сьогодні, 2 червня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,85 грн (0 коп.) А-95 54,55 грн (+1 коп.) А-92 51,99 грн (0 коп.) ДП 52,50 грн (-6 коп.) Газ 34,82 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 36,49 UPG 56,40 53,90 50,90 34,02 WOG 60,99 57,99 55,99 36,48 УКРНАФТА 56,49 53,49 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,31 AMIC 57,16 54,91 52,83 33,68 БРСМ-Нафта 50,92 49,02 33,28

Нагадаємо, у понеділок, 2 червня, ціни на нафту підскочили більш ніж на 1 долар за барель. Це сталося після того, як група виробників ОПЕК+ вирішила збільшити видобуток у липні на таку ж величину, як і в попередні два місяці.