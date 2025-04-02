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Ціни на пальне 2 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 2 квітня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|59,27 грн (+3 коп.)
|А-95
|55,68 грн (+2 коп.)
|А-92
|52,79 грн (+11 коп.)
|ДП
|54,37 грн (+1 коп.)
|Газ
|36,12 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|55,84
|53,84
|52,84
|52,84
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,54
|35,89
|БРСМ-Нафта
|52,86
|50,11
|34,56
Нагадаємо, Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили службових осіб підприємства у незаконному виготовленні пально-мастильних матеріалів, що завдало державі збитків на майже 60 мільйонів гривень.