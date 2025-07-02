Ціни на пальне 2 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 2 липня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,13 грн (+1 коп.) А-95 58,93 грн (+1 коп.) А-92 57,49 грн (+1 коп.) ДП 55,86 грн (0 коп.) Газ 34,51 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 58,94 55,86 33,22 БРСМ-Нафта 54,22 50,86 32,92

Зауважимо, протягом липня ринок очікує плавного здешевшання цін на бензин та дизель. Експерти кажуть, що ці види палива на АЗС почнуть дешевшати вже в другий тиждень липня. А от автогаз може дещо здорожчати через очікуване зростання котирувань на Середземноморських хабах. Детальніше про те, якими будуть ціни на АЗС, читайте в матеріалі Delo.ua.