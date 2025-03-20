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Ціни на пальне 20 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 20 березня 2025 року (четвер), в Україні середні ціни на пальне суттєво змінилися.
- Бензин А-95 преміум: 59,36 грн (-16 коп.);
- Бензин А-95: 55,84 грн (-12 коп.);
- Бензин А-92: 53,02 грн (-14 коп.);
- Дизельне паливо: 54,47 грн (-7 коп.);
- Газ автомобільний: 36,60 грн (-3 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,97 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 55,90 грн;
- Бензин А-95: 53,90 грн;
- Дизельне паливо: 52,90 грн;
- Газ автомобільний: 36,13 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 58,99 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,48 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 55,79 грн;
- Бензин А-95: 53,79 грн;
- Бензин А-92: 52,79 грн;
- Дизельне паливо: 52,79 грн;
- Газ автомобільний: 35,79 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 60,82 грн;
- Бензин А-95: 57,99 грн;
- Дизельне паливо: 56,82 грн;
- Газ автомобільний: 37,32 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,82 грн;
- Бензин А-95: 56,33 грн;
- Дизельне паливо: 54,70 грн;
- Газ автомобільний: 36,18 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 52,80 грн;
- Дизельне паливо: 50,24 грн;
- Газ автомобільний: 35,05 грн.
Нагадаємо, 20 березня ціни на нафту зросли. Це сталося завдяки прогнозованому зростанню попиту в Сполучених Штатах, де запаси палива виявилися меншими, ніж передбачалося. Також вплинуло послаблення курсу долара США.