Ціни на пальне 20 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 20 червня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 62,03 грн (+85 коп.) А-95 57,65 грн (+94 коп.) А-92 55,67 грн (+94 коп.) ДП 54,70 грн (+93 коп.) Газ 34,37 грн (+9 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 63,99 60,99 57,99 35,99 UPG 60,90 57,90 54,40 34,02 WOG 63,99 60,99 57,99 35,98 УКРНАФТА 60,99 57,99 55,99 54,99 33,49 SOCAR 62,82 59,66 56,82 34,65 AMIC 60,49 58,04 54,91 33,97 БРСМ-Нафта 53,09 50,12 32,81

Нагадаємо, Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії REPowerEU.