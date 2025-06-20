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Ціни на пальне 20 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 20 червня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|62,03 грн (+85 коп.)
|А-95
|57,65 грн (+94 коп.)
|А-92
|55,67 грн (+94 коп.)
|ДП
|54,70 грн (+93 коп.)
|Газ
|34,37 грн (+9 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|63,99
|60,99
|57,99
|35,99
|UPG
|60,90
|57,90
|54,40
|34,02
|WOG
|63,99
|60,99
|57,99
|35,98
|УКРНАФТА
|60,99
|57,99
|55,99
|54,99
|33,49
|SOCAR
|62,82
|59,66
|56,82
|34,65
|AMIC
|60,49
|58,04
|54,91
|33,97
|БРСМ-Нафта
|53,09
|50,12
|32,81
Нагадаємо, Європейська комісія представила план повної відмови від імпорту російського газу та нафти до кінця 2027 року. Пропозиція включає поетапне припинення нових та чинних контрактів на постачання енергоресурсів і відповідає стратегії REPowerEU.