Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 20 листопада 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 88,76 грн (-1,19 грн) А-95 85,85 грн (-64 коп.) А-92 81,91 грн (-90 коп.) ДП 100,27 грн (-56 коп.) Газ 62,40 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 91,90 88,90 103,90 64,90 UPG 85,90 83,90 98,30 61,90 WOG 92,90 89,90 102,90 63,50 УКРНАФТА 83,90 83,90 81,90 98,90 61,90 SOCAR 93,90 90,90 105,00 64,90 AMIC 87,90 84,01 99,96 63,24 БРСМ-Нафта 83,72 97,43 59,91