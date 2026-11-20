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Ціни на пальне 20 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 20 листопада 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|88,76 грн (-1,19 грн)
|А-95
|85,85 грн (-64 коп.)
|А-92
|81,91 грн (-90 коп.)
|ДП
|100,27 грн (-56 коп.)
|Газ
|62,40 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|91,90
|88,90
|103,90
|64,90
|UPG
|85,90
|83,90
|98,30
|61,90
|WOG
|92,90
|89,90
|102,90
|63,50
|УКРНАФТА
|83,90
|83,90
|81,90
|98,90
|61,90
|SOCAR
|93,90
|90,90
|105,00
|64,90
|AMIC
|87,90
|84,01
|99,96
|63,24
|БРСМ-Нафта
|83,72
|97,43
|59,91
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.