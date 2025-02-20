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Ціни на пальне 20 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

азс
Актуальні ціни на пальне 20 лютого 2025 року. Фото: Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 20 лютого 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне. 

  • Бензин А-95 преміум: 60,19 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-95: 56,90 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-92: 54,06 грн (+7 коп.);
  • Дизельне паливо: 55,29 грн (+1 коп.);
  • Газ автомобільний: 37,05 грн (+1 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельне паливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 преміум: 57,94 грн;
  • Бензин А-95: 55,94 грн;
  • Бензин А-92: 53,86 грн;
  • Дизельне паливо: 54,46 грн;
  • Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельне паливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 преміум: 58,82 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельне паливо: 54,75 грн;
  • Газ автомобільний: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,82 грн;
  • Дизельне паливо: 50,40 грн;
  • Газ автомобільний: 35,27 грн.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану. У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Європейського Союзу через припинення транзиту нафти та газу з Росії.

Автор:
Тетяна Бесараб