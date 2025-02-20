- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на пальне 20 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 20 лютого 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
- Бензин А-95 преміум: 60,19 грн (+1 коп.);
- Бензин А-95: 56,90 грн (+1 коп.);
- Бензин А-92: 54,06 грн (+7 коп.);
- Дизельне паливо: 55,29 грн (+1 коп.);
- Газ автомобільний: 37,05 грн (+1 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,94 грн;
- Бензин А-95: 55,94 грн;
- Бензин А-92: 53,86 грн;
- Дизельне паливо: 54,46 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,16 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,82 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,75 грн;
- Газ автомобільний: 36,36 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,82 грн;
- Дизельне паливо: 50,40 грн;
- Газ автомобільний: 35,27 грн.
Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12380, який передбачає заборону транзиту російських нафти та газу територією України під час воєнного стану. У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Європейського Союзу через припинення транзиту нафти та газу з Росії.