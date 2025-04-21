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Ціни на пальне 21 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 21 квітня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,24 грн (+52 коп.)
|А-95
|54,33 грн (+87 коп.)
|А-92
|51,90 грн (-80 коп.)
|ДП
|53,09 грн (+91 коп.)
|Газ
|35,21 грн (+55 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|54,99
|52,99
|51,99
|51,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|55,32
|53,23
|52,07
|35,06
|БРСМ-Нафта
|51,42
|49,21
|33,66
Нагадаємо, в уряді Чехії заявили, що після більш ніж 60 років країна вперше стала незалежною від російської нафти, яка надходила нафтопроводом "Дружба". Тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у країні. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації Трансальпійського нафтопроводу (TAL).