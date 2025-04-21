Ціни на пальне 21 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 21 квітня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,24 грн (+52 коп.) А-95 54,33 грн (+87 коп.) А-92 51,90 грн (-80 коп.) ДП 53,09 грн (+91 коп.) Газ 35,21 грн (+55 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 53,40 51,90 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 54,99 52,99 51,99 51,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 55,32 53,23 52,07 35,06 БРСМ-Нафта 51,42 49,21 33,66

Нагадаємо, в уряді Чехії заявили, що після більш ніж 60 років країна вперше стала незалежною від російської нафти, яка надходила нафтопроводом "Дружба". Тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у країні. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації Трансальпійського нафтопроводу (TAL).