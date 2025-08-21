- Категорія
Ціни на пальне 21 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 21 серпня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|62,99 грн (-56 коп.)
|А-95
|58,60 грн (-32 коп.)
|А-92
|56,65 грн (-1,56 грн.)
|ДП
|55,79 грн (-27 коп.)
|Газ
|34,28 грн (-17 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|63,14
|56,99
|56,49
|53,99
|32,99
|SOCAR
|63,99
|60,82
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,94
|56,99
|56,07
|33,10
|БРСМ-Нафта
|53,52
|50,86
|32,70
Нагадаємо, ціни на нафту продовжують зростати, досягнувши двотижневого максимуму. Цьому сприяє високий попит у США та невизначеність щодо припинення війни в Україні. Нафтові ф'ючерси Brent зросли до $67,25 за барель, а американської нафти WTI — до $63,16 за барель.