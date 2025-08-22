Ціни на пальне 22 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 22 серпня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 62,05 грн (-93 коп.) А-95 57,07 грн (-1,53 грн) А-92 56,58 грн (-7 коп.) ДП 54,27 грн (-1,51 грн) Газ 33,52 грн (-75 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 62,99 56,99 53,99 33,49 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 62,99 56,99 53,99 33,48 УКРНАФТА 63,14 56,99 56,49 53,99 32,99 SOCAR 63,99 60,82 57,82 34,65 AMIC 59,99 57,10 55,99 54,20 33,10 БРСМ-Нафта 53,46 50,69 32,52

Нагадаємо, ціни на нафту продовжують зростати, досягнувши двотижневого максимуму. Цьому сприяє високий попит у США та невизначеність щодо припинення війни в Україні. Нафтові ф'ючерси Brent зросли до $67,25 за барель, а американської нафти WTI — до $63,16 за барель.