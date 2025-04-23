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Ціни на пальне 23 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 квітня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,63 грн (-1 коп.)
|А-95
|54,96 грн (0 коп.)
|А-92
|52,57 грн (-4 коп.)
|ДП
|53,70 грн (-2 коп.)
|Газ
|35,37 грн (+3 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,78
|54,41
|35,13
|БРСМ-Нафта
|51,52
|49,38
|33,94
Нагадаємо, Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї. Хоча бюджет РФ отримає менше доходів від продажу “чорного золота”, це не вплине на здатність Кремля фінансувати війну. Додаткові кошти на покриття витрат візьмуть з Фонду національного добробуту.