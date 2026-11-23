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Ціни на пальне 23 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 листопада 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|87,25 грн (-1,51 грн)
|А-95
|83,68 грн (-2,16 грн)
|А-92
|78,55 грн (-3,36 грн)
|ДП
|98,67 грн (-1,60 грн)
|Газ
|62,17 грн (-23 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|90,90
|87,90
|101,90
|63,90
|UPG
|84,90
|82,90
|97,35
|61,90
|WOG
|90,90
|87,90
|101,90
|63,50
|УКРНАФТА
|82,90
|79,90
|77,90
|96,90
|61,90
|SOCAR
|92,90
|89,90
|104,00
|64,90
|AMIC
|85,90
|82,01
|97,96
|63,24
|БРСМ-Нафта
|80,26
|95,89
|59,90
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.