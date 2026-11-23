Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 23 листопада 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 87,25 грн (-1,51 грн) А-95 83,68 грн (-2,16 грн) А-92 78,55 грн (-3,36 грн) ДП 98,67 грн (-1,60 грн) Газ 62,17 грн (-23 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 90,90 87,90 101,90 63,90 UPG 84,90 82,90 97,35 61,90 WOG 90,90 87,90 101,90 63,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 96,90 61,90 SOCAR 92,90 89,90 104,00 64,90 AMIC 85,90 82,01 97,96 63,24 БРСМ-Нафта 80,26 95,89 59,90