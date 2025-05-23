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Ціни на пальне 23 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 23 травня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,70 грн (0 коп.)
|А-95
|54,47 грн (-1 коп.)
|А-92
|51,95 грн (-2 коп.)
|ДП
|52,61 грн (-1 коп.)
|Газ
|34,90 грн (-2 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|36,49
|UPG
|55,40
|52,90
|50,90
|34,02
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|36,48
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|50,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,31
|AMIC
|57,49
|55,25
|53,23
|34,08
|БРСМ-Нафта
|50,92
|49,09
|33,47
Нагадаємо, ціни на нафту продовжили зниження третю торгову сесію поспіль. Причиною стали дані про зростання запасів сирої нафти та палива в США. Інвестори також уважно стежать за очікуваним відновленням переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми.