Ціни на пальне 23 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Сьогодні, 23 травня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,70 грн (0 коп.) А-95 54,47 грн (-1 коп.) А-92 51,95 грн (-2 коп.) ДП 52,61 грн (-1 коп.) Газ 34,90 грн (-2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 36,49 UPG 55,40 52,90 50,90 34,02 WOG 60,99 57,99 55,99 36,48 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,31 AMIC 57,49 55,25 53,23 34,08 БРСМ-Нафта 50,92 49,09 33,47

Нагадаємо, ціни на нафту продовжили зниження третю торгову сесію поспіль. Причиною стали дані про зростання запасів сирої нафти та палива в США. Інвестори також уважно стежать за очікуваним відновленням переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми.