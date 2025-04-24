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Ціни на пальне 24 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 24 квітня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,64 грн (+1 коп.)
|А-95
|54,83 грн (-13 коп.)
|А-92
|52,62 грн (+5 коп.)
|ДП
|53,57 грн (-13 коп.)
|Газ
|35,37 грн (0 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|53,40
|51,90
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|53,99
|52,99
|52,99
|34,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,78
|54,41
|35,16
|БРСМ-Нафта
|51,39
|49,38
|33,87
Нагадаємо, у квітні 2025 року кількість ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним в Україні суттєво скоротилася — з 6574 на початку січня до 5914 станом на 15 квітня. Загальне скорочення становить понад 11%.