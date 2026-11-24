Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 24 листопада 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 85,82 грн (-1,42 грн) А-95 82,26 грн (-1,42 грн) А-92 78,24 грн (-30 коп.) ДП 97,55 грн (-1,13 грн) Газ 61,98 грн (-19 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 87,90 84,90 99,90 63,90 UPG 82,90 80,90 96,20 61,90 WOG 89,90 86,90 100,90 63,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 96,90 61,05 SOCAR 91,90 88,90 103,00 63,50 AMIC 83,96 80,96 96,90 63,24 БРСМ-Нафта 79,15 94,73 59,86