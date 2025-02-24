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Ціни на пальне 24 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

АЗС, пальне
Актуальні ціни на пальне 24 лютого 2025 року. Фото: Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 24 лютого 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне. 

  • Бензин А-95 преміум: 60,20 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-95: 56,89 грн (-1 коп.);
  • Бензин А-92: 54,09 грн (+2 коп.);
  • Дизельне паливо: 55,29 грн (-1 коп.);
  • Газ автомобільний: 36,95 грн (-10 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельне паливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 преміум: 57,96 грн;
  • Бензин А-95: 55,96 грн;
  • Бензин А-92: 53,99 грн;
  • Дизельне паливо: 54,49 грн;
  • Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельне паливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельне паливо: 54,78 грн;
  • Газ автомобільний: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,76 грн;
  • Дизельне паливо: 50,40 грн;
  • Газ автомобільний: 35,35 грн.

Нагадаємо, у січні постачання автогазу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року. Порівняно з груднем 2024 року відвантаження автогазу скоротилося на 35%, а у порівнянні з січнем минулого року — на 9%. Експерти зауважують, що низькі січневі показники імпорту частково обумовлені накопиченням ресурсу в грудні перед збільшенням акцизних ставок на продукт з початку 2025 року.

Автор:
Тетяна Бесараб