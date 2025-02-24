Ціни на пальне 24 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 24 лютого 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Бензин А-95 преміум : 60,20 грн (+1 коп.);

: 60,20 грн (+1 коп.); Бензин А-95 : 56,89 грн (-1 коп.);

: 56,89 грн (-1 коп.); Бензин А-92 : 54,09 грн (+2 коп.);

: 54,09 грн (+2 коп.); Дизельне паливо : 55,29 грн (-1 коп.);

: 55,29 грн (-1 коп.); Газ автомобільний: 36,95 грн (-10 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельне паливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум : 57,96 грн;

: 57,96 грн; Бензин А-95 : 55,96 грн;

: 55,96 грн; Бензин А-92 : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Дизельне паливо : 54,49 грн;

: 54,49 грн; Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельне паливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельне паливо : 54,78 грн;

: 54,78 грн; Газ автомобільний: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,76 грн;

: 53,76 грн; Дизельне паливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобільний: 35,35 грн.

Нагадаємо, у січні постачання автогазу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року. Порівняно з груднем 2024 року відвантаження автогазу скоротилося на 35%, а у порівнянні з січнем минулого року — на 9%. Експерти зауважують, що низькі січневі показники імпорту частково обумовлені накопиченням ресурсу в грудні перед збільшенням акцизних ставок на продукт з початку 2025 року.