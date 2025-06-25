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Ціни на пальне 25 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

азс
Актуальні ціни на пальне 25 червня 2025 року / Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 25 червня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 63,12 грн (0 коп.)
А-95 58,91 грн (+2 коп.)
А-92 57,44 грн (-1 коп.)
ДП 55,96 грн (+2 коп.)
Газ 34,53 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99
UPG 61,90 58,90 55,90 34,02
WOG 64,99 61,99 58,99 35,98
УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99
SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65
AMIC 61,49 58,88 55,78 33,19
БРСМ-Нафта 54,46 51,09 33,03

Нагадаємо, світові фондові ринки продемонстрували зростання, а долар США продовжив своє падіння. Це відбулося після набрання чинності угоди про припинення вогню, яка поклала край 12-денному конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Водночас ціни на нафту знизилися майже до двотижневого мінімуму, оскільки зменшилися побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні.

Автор:
Тетяна Бесараб