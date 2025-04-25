Ціни на пальне 25 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 25 квітня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,55 грн (-9 коп.) А-95 54,40 грн (-43 коп.) А-92 51,93 грн (-69 коп.) ДП 53,19 грн (-38 коп.) Газ 35,20 грн (-16 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.