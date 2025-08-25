- Категорія
Ціни на пальне 25 серпня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 25 серпня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,12 грн (+1,07 грн)
|А-95
|58,65 грн (+1,59 грн)
|А-92
|57,73 грн (+1,15 грн)
|ДП
|55,84 грн (+1,57 грн)
|Газ
|34,39 грн (+87 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|57,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|59,99
|56,99
|53,99
|33,81
|AMIC
|61,66
|58,88
|56,99
|56,02
|33,10
|БРСМ-Нафта
|53,46
|50,79
|32,85
Нагадаємо, у понеділок, 25 серпня, ціни на нафту зросли. Це сталося через побоювання щодо можливих перебоїв у поставках російської нафти після ураження російських енергетичних об'єктів українськими безпілотниками.