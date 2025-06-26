Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,66

--0,13

EUR

48,32

--0,18

Готівковий курс:

USD

41,62

41,53

EUR

49,04

48,85

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на пальне 26 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

АЗС
Актуальні ціни на пальне 26 червня 2025 року/Freepik

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 26 червня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна)
А-95+ 63,12 грн (+1 коп.)
А-95 58,91 грн (0 коп.)
А-92 57,47 грн (+3 коп.)
ДП 55,95 грн (-1 коп.)
Газ 34,52 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ
OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99
UPG 61,90 58,90 55,90 34,02
WOG 64,99 61,99 58,99 35,98
УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99
SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65
AMIC 61,49 58,88 55,78 33,25
БРСМ-Нафта 54,46 51,09 33,03

Нагадаємо, за дні військових дій між Ізраїлем та Іраном ціна пального в Україні зросла. Вітчизняні АЗС відреагували на стрибок світових котирувань і зростання вартості нафтопродуктів у гуртовому сегменті. Зокрема, ОККО, WOG і державна Ukrnafta синхронно підняли ціни на бензин та дизпаливо на понад 3 грн за літр.

Автор:
Тетяна Бесараб