Ціни на пальне 26 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 26 лютого 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Бензин А-95 преміум : 60,19 грн (-1 коп.);

: 60,19 грн (-1 коп.); Бензин А-95 : 56,89 грн (0 коп.);

: 56,89 грн (0 коп.); Бензин А-92 : 54,05 грн (-4 коп.);

: 54,05 грн (-4 коп.); Дизельне паливо : 55,28 грн (-1 коп.);

: 55,28 грн (-1 коп.); Газ автомобільний: 36,98 грн (+1 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельне паливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум : 57,96 грн;

: 57,96 грн; Бензин А-95 : 55,96 грн;

: 55,96 грн; Бензин А-92 : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Дизельне паливо : 54,49 грн;

: 54,49 грн; Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельне паливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Бензин А-95 : 56,49 грн;

: 56,49 грн; Дизельне паливо : 54,78 грн;

: 54,78 грн; Газ автомобільний: 36,36 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,82 грн;

: 53,82 грн; Дизельне паливо : 50,40 грн;

: 50,40 грн; Газ автомобільний: 35,45 грн.

Нагадаємо, в Україні з 26 лютого 2025 року стартує процес надання доступу до електронної системи репортингу (ERS) для учасників ринку нафти та нафтопродуктів через реєстрацію та підписання відповідних договорів. Це система звітності щодо мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні.