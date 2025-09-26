- Категорія
Ціни на пальне 26 вересня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 26 вересня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,27 грн (0 коп.)
|А-95
|58,72 грн (-1 коп.)
|А-92
|56,83грн (0 коп.)
|ДП
|55,87 грн (-1 коп.)
|Газ
|34,32 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином:
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|56,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,66
|60,82
|57,82
|34,48
|AMIC
|61,99
|58,91
|56,99
|56,10
|33,23
|БРСМ-Нафта
|53,96
|50,56
|32,55
Нагадаємо, у серпні попит
на пальне досягнув пікових значень за 11 місяців. Минулого місяця фіксувалося зростання темпів імпорту дизелю
порівняно з липнем. Обсяги імпорту за 13 днів серпня порівняно з аналогічним
періодом липня зросли на 28,9%, тоді як середньодобовий показник імпорту зріс
на 6,4% до 18,4 тис. т. 43,8% загального обсягу припадає на танкерні постачання
Дунаєм і Чорним морем.