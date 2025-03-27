Ціни на пальне 27 березня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

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Сьогодні, 27 березня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 59,23 грн (+1 коп.) А-95 55,67 грн (-1 коп.) А-92 52,61 грн (-1 коп.) ДП 54,38 грн (0 коп.) Газ 36,32 грн (-2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 38,49 UPG 55,90 53,90 52,90 35,32 WOG 61,99 58,99 57,99 38,48 УКРНАФТА 55,59 53,59 52,59 52,59 34,99 SOCAR 60,82 57,66 56,82 37,32 AMIC 58,66 56,15 54,54 35,95 БРСМ-Нафта 52,66 50,08 34,57

Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.