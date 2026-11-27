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Ціни на пальне 27 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 27 листопада 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|83,85 грн (-1,24 грн)
|А-95
|80,54 грн (-95 коп.)
|А-92
|77,66 грн (-28 коп.)
|ДП
|95,35 грн (-1,20 грн)
|Газ
|61,31 грн (-22 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|87,90
|84,90
|99,90
|62,90
|UPG
|78,90
|76,90
|91,90
|60,90
|WOG
|87,90
|84,90
|99,99
|62,90
|УКРНАФТА
|79,90
|79,90
|77,90
|93,90
|60,90
|SOCAR
|88,90
|85,90
|101,00
|62,90
|AMIC
|83,34
|80,43
|95,85
|62,59
|БРСМ-Нафта
|77,13
|91,96
|59,62
Нагадаємо, світові ціни на нафту за тиждень знизилися на 2,5%. Слідом за нафтою в Україні подешевшали бензин і дизпальне, як у гурті, так і на АЗС. Експерти, яких опитало Dilo, очікують, що до кінця листопада ціни знизяться ще на 3–4 грн/л, а автогаз, який досі дорожчав, стабілізується, бо закінчується сезон активного споживання.