Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 27 листопада 2026 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 83,85 грн (-1,24 грн) А-95 80,54 грн (-95 коп.) А-92 77,66 грн (-28 коп.) ДП 95,35 грн (-1,20 грн) Газ 61,31 грн (-22 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 87,90 84,90 99,90 62,90 UPG 78,90 76,90 91,90 60,90 WOG 87,90 84,90 99,99 62,90 УКРНАФТА 79,90 79,90 77,90 93,90 60,90 SOCAR 88,90 85,90 101,00 62,90 AMIC 83,34 80,43 95,85 62,59 БРСМ-Нафта 77,13 91,96 59,62