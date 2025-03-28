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Ціни на пальне 28 березня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 28 березня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|59,22 грн (-1 коп.)
|А-95
|55,68 грн (+1 коп.)
|А-92
|52,61 грн (0 коп.)
|ДП
|54,37 грн (0 коп.)
|Газ
|36,16 грн (-16 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|55,59
|53,59
|52,59
|52,59
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|37,32
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,54
|35,95
|БРСМ-Нафта
|52,79
|50,08
|34,55
Нагадаємо, з 24 березня 2025 року на автомобільних дорогах України введено в експлуатацію 40 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (КАФ). Також у Львові два вже діючі комплекси отримали додаткову функцію фіксації порушень правил зупинки та руху на смузі громадського транспорту.