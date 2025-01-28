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Ціни на пальне 28 січня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 28 січня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
- Бензин А-95 преміум: 60,27 грн (0 коп.);
- Бензин А-95: 56,95 грн (0 коп.);
- Бензин А-92: 54,42 грн (+2 коп.);
- Дизельне паливо: 55,23 грн (+1 коп.);
- Газ автомобільний: 37,15 грн (-1 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 58,85 грн;
- Бензин А-95: 56,65 грн;
- Бензин А-92: 54,45 грн;
- Дизельне паливо: 54,45 грн;
- Газ автомобільний: 36,63 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,66 грн;
- Бензин А-95: 59,66 грн;
- Дизельне паливо: 58,16 грн;
- Газ автомобільний: 37,99 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,66 грн;
- Бензин А-95: 56,57 грн;
- Дизельне паливо: 54,83 грн;
- Газ автомобільний: 36,59 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,76 грн;
- Дизельне паливо: 50,38 грн;
- Газ автомобільний: 35,34 грн.
Нагадаємо, Дональд Трамп одразу після вступу на посаду президента США оголосив надзвичайний стан в енергетиці країни та пообіцяв збільшити видобуток нафти. Ці заяви вже вплинули на нафтовий ринок, зупинивши тривалий період зростання цін на нафту. Унаслідок цього знизилися гуртові ціни на бензин і дизель, що стабілізувало вартість палива на більшості АЗС. Автогаз також подешевшав у гурті, але на заправках зберігає потенціал до зростання. Детальніше про те, чого чекати на українських заправках, читайте в матеріалі Delo.ua.