Ціни на пальне 28 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

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Сьогодні, 28 травня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,85 грн (-1 коп.) А-95 54,58 грн (-1 коп.) А-92 52,00 грн (0 коп.) ДП 52,59 грн (-2 коп.) Газ 34,86 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 36,49 UPG 56,40 53,90 50,90 34,02 WOG 60,99 57,99 55,99 36,48 УКРНАФТА 56,49 53,49 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,31 AMIC 57,32 55,12 53,07 33,78 БРСМ-Нафта 50,92 49,06 33,46

Нагадаємо, ціни на нафту зросли в середу, 28 травня, оскільки інвестори врахували ризики для поставок після того, як США заборонили торгівлю акціями Chevron від експорту сирої нафти з Венесуели за новим дозволом на активи. Проте очікування щодо збільшення видобутку ОПЕК+ стримували значне зростання.