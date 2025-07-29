Ціни на пальне 29 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 29 липня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,59 грн (+1 коп.) А-95 59,04 грн (0 коп.) А-92 58,22 грн (0 коп.) ДП 56,07 грн (0 коп.) Газ 34,45 грн (+1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 62,99 58,99 58,49 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,99 57,82 34,48 AMIC 61,99 58,83 55,78 33,08 БРСМ-Нафта 54,19 50,96 32,90

Нагадаємо, 29 липня ціни на нафту знизились на тлі невизначеності щодо перспектив світової економіки після торговельної угоди між США та ЄС, а також в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.