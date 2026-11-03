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Ціни на пальне 3 листопада 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 3 листопада 2026 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,89 грн (0 коп.)
|А-95
|90,06 грн (-3 коп.)
|А-92
|86,33 грн (-2 коп.)
|ДП
|104,58 грн (+8 коп.)
|Газ
|58,82 грн (+41 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|106,90
|59,90
|UPG
|92,90
|89,90
|102,90
|58,90
|WOG
|95,90
|92,90
|106,90
|59,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|103,90
|56,90
|SOCAR
|98,90
|95,90
|108,00
|59,90
|AMIC
|92,03
|88,98
|103,98
|60,01
|БРСМ-Нафта
|87,81
|102,67
|57,45
Нагадаємо, морські дрони в Ормузькій протоці та локальний дефіцит готують український ринок пального до гарячого листопада. Попри тимчасове здешевлення бензину та дизеля в гурті, експерти, яких опитало Dilo, попереджають: дефіцит уже на порозі, а роздрібні ціни на АЗС готуються штурмувати нові рекорди.