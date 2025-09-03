Ціни на пальне 3 вересня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 3 вересня 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,32 грн (-1 коп.) А-95 58,82 грн (0 коп.) А-92 57,01 грн (0 коп.) ДП 55,96 грн (0 коп.) Газ 34,43 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 55,90 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 56,99 55,99 33,99 SOCAR 63,66 60,82 57,82 33,48 AMIC 61,99 58,91 56,99 56,10 33,35 БРСМ-Нафта 54,02 50,82 32,73

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.