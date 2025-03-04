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Ціни на пальне 4 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 4 березня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
- Бензин А-95 преміум: 60,20 грн (0 коп.);
- Бензин А-95: 56,90 грн (+1 коп.);
- Бензин А-92: 54,09 грн (0 коп.);
- Дизельне паливо: 55,29 грн (0 коп.);
- Газ автомобільний: 36,98 грн (+1 коп.).
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
OKKO
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,99 грн.
UPG
- Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
- Бензин А-95: 56,00 грн;
- Дизельне паливо: 55,00 грн;
- Газ автомобільний: 37,01 грн.
WOG
- Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
- Бензин А-95: 59,99 грн;
- Дизельне паливо: 58,99 грн;
- Газ автомобільний: 38,98 грн.
УКРНАФТА
- Бензин А-95 преміум: 57,96 грн;
- Бензин А-95: 55,96 грн;
- Бензин А-92: 53,99 грн;
- Дизельне паливо: 54,49 грн;
- Газ автомобільний: 35,99 грн.
SOCAR
- Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
- Бензин А-95: 59,49 грн;
- Дизельне паливо: 57,99 грн;
- Газ автомобільний: 37,99 грн.
AMIC
- Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
- Бензин А-95: 56,49 грн;
- Дизельне паливо: 54,83 грн;
- Газ автомобільний: 36,30 грн.
БРСМ-Нафта
- Бензин А-95: 53,86 грн;
- Дизельне паливо: 50,40 грн;
- Газ автомобільний: 35,48 грн.
Нагадаємо, ціни на нафту продовжили падіння у вівторок, 4 березня, після повідомлень про те, що ОПЕК+ (організація країн — експортерів нафти та додаткові нафтовидобувні країни) продовжить заплановане збільшення видобутку в квітні, ринки готуються до впливу мит США на Канаду, Мексику і Китай та рішення Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні.