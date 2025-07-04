Ціни на пальне 4 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 4 липня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 63,15 грн (+1 коп.) А-95 58,93 грн (-1 коп.) А-92 57,54 грн (+2 коп.) ДП 55,78 грн (-4 коп.) Газ 34,49 грн (-1 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 64,99 61,99 58,99 35,99 UPG 61,90 58,90 54,85 34,02 WOG 64,99 61,99 58,99 35,98 УКРНАФТА 61,99 58,99 57,99 55,99 33,99 SOCAR 63,82 60,66 57,82 34,65 AMIC 61,49 58,94 55,86 33,22 БРСМ-Нафта 54,16 50,79 32,92

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і газу в червні впали на 33,7% у річному вирахуванні до 494,8 млрд рублів (6,29 млрд доларів). Це — найнижчий показник з січня 2023 року. Доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для Кремля і становлять близько чверті всіх доходів федерального бюджету.