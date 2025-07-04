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Ціни на пальне 4 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 4 липня 2025 року (п’ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,15 грн (+1 коп.)
|А-95
|58,93 грн (-1 коп.)
|А-92
|57,54 грн (+2 коп.)
|ДП
|55,78 грн (-4 коп.)
|Газ
|34,49 грн (-1 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|54,85
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|61,99
|58,99
|57,99
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,49
|58,94
|55,86
|33,22
|БРСМ-Нафта
|54,16
|50,79
|32,92
Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і газу в червні впали на 33,7% у річному вирахуванні до 494,8 млрд рублів (6,29 млрд доларів). Це — найнижчий показник з січня 2023 року. Доходи від продажу нафти і газу є найважливішим джерелом коштів для Кремля і становлять близько чверті всіх доходів федерального бюджету.