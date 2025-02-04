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Ціни на пальне 4 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Ціни на бензин в Україні
Актуальні ціни на пальне на 4 лютого 2025 року. Фото: Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 4 лютого 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне. 

  • Бензин А-95 преміум: 60,00 грн (0 коп.);
  • Бензин А-95: 56,83 грн (+1 коп.);
  • Бензин А-92: 53,87 грн (+2 коп.);
  • Дизельне паливо: 55,24 грн (0 коп.);
  • Газ автомобільний: 37,08 грн (0 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельне паливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 преміум: 57,49 грн;
  • Бензин А-95: 55,49 грн;
  • Бензин А-92: 53,49 грн;
  • Дизельне паливо: 53,99 грн;
  • Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельне паливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 преміум: 58,49 грн;
  • Бензин А-95: 56,52 грн;
  • Дизельне паливо: 54,83 грн;
  • Газ автомобільний: 36,53 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,86 грн;
  • Дизельне паливо: 50,48 грн;
  • Газ автомобільний: 35,40 грн.

До речі, експерти очікують, що протягом лютого ціни на бензин та дизель можуть дещо знизитись, а ціни на автогаз мають незначний потенціал до зростання. Головними чинниками є динаміка на зовнішніх ринках: падіння цін на нафту та невелике зростання індикатива LPG в середземноморському регіоні.

Автор:
Тетяна Бесараб