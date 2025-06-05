Ціни на пальне 5 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

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Сьогодні, 5 червня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,77 грн (0 коп.) А-95 54,53 грн (0 коп.) А-92 51,99 грн (0 коп.) ДП 52,50 грн (0 коп.) Газ 34,59 грн (-4 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 55,99 35,99 UPG 56,40 53,90 50,90 34,02 WOG 60,99 57,99 55,99 35,98 УКРНАФТА 56,49 53,49 51,99 50,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 54,82 35,81 AMIC 57,16 54,91 52,83 33,66 БРСМ-Нафта 50,92 49,02 32,96

Нагадаємо, світові ціни на нафту демонструють зростання через побоювання щодо збоїв у постачанні на тлі можливої відмови Ірану від ядерної угоди з США, що ускладнить зняття санкцій із країни. Додатковим фактором підтримки цін стало ослаблення долара.