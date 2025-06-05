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Ціни на пальне 5 червня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 5 червня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,77 грн (0 коп.)
|А-95
|54,53 грн (0 коп.)
|А-92
|51,99 грн (0 коп.)
|ДП
|52,50 грн (0 коп.)
|Газ
|34,59 грн (-4 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|55,99
|35,99
|UPG
|56,40
|53,90
|50,90
|34,02
|WOG
|60,99
|57,99
|55,99
|35,98
|УКРНАФТА
|56,49
|53,49
|51,99
|50,99
|33,99
|SOCAR
|59,82
|56,66
|54,82
|35,81
|AMIC
|57,16
|54,91
|52,83
|33,66
|БРСМ-Нафта
|50,92
|49,02
|32,96
Нагадаємо, світові ціни на нафту демонструють зростання через побоювання щодо збоїв у постачанні на тлі можливої відмови Ірану від ядерної угоди з США, що ускладнить зняття санкцій із країни. Додатковим фактором підтримки цін стало ослаблення долара.