Ціни на пальне 5 лютого 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 5 лютого 2025 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Бензин А-95 преміум : 59,99 грн (-1 коп.);

: 59,99 грн (-1 коп.); Бензин А-95 : 56,81 грн (-2 коп.);

: 56,81 грн (-2 коп.); Бензин А-92 : 53,80 грн (-7 коп.);

: 53,80 грн (-7 коп.); Дизельне паливо : 55,22 грн (-2 коп.);

: 55,22 грн (-2 коп.); Газ автомобільний: 37,07 грн (-1 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум : 58,00 грн;

: 58,00 грн; Бензин А-95 : 56,00 грн;

: 56,00 грн; Дизельне паливо : 55,00 грн;

: 55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум : 61,99 грн;

: 61,99 грн; Бензин А-95 : 59,99 грн;

: 59,99 грн; Дизельне паливо : 58,99 грн;

: 58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум : 57,49 грн;

: 57,49 грн; Бензин А-95 : 55,49 грн;

: 55,49 грн; Бензин А-92 : 53,49 грн;

: 53,49 грн; Дизельне паливо : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум : 61,32 грн;

: 61,32 грн; Бензин А-95 : 59,49 грн;

: 59,49 грн; Дизельне паливо : 57,99 грн;

: 57,99 грн; Газ автомобільний: 38,16 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум : 58,49 грн;

: 58,49 грн; Бензин А-95 : 56,52 грн;

: 56,52 грн; Дизельне паливо : 54,83 грн;

: 54,83 грн; Газ автомобільний: 36,53 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95 : 53,86 грн;

: 53,86 грн; Дизельне паливо : 50,41 грн;

: 50,41 грн; Газ автомобільний: 35,38 грн.

Нагадаємо, експерти очікують, що протягом лютого ціни на бензин та дизель можуть дещо знизитись, а ціни на автогаз мають незначний потенціал до зростання. Головними чинниками є динаміка на зовнішніх ринках: падіння цін на нафту та невелике зростання індикатива LPG в середземноморському регіоні.