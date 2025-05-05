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Ціни на пальне 5 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 5 травня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|58,63 грн (+8 коп.)
|А-95
|54,66 грн (+25 коп.)
|А-92
|51,99 грн (+6 коп.)
|ДП
|53,41 грн (+23 коп.)
|Газ
|35,24 грн (+5 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|60,99
|57,99
|56,99
|36,99
|UPG
|55,40
|52,90
|51,40
|34,52
|WOG
|60,99
|57,99
|56,99
|36,98
|УКРНАФТА
|55,99
|52,99
|51,99
|51,99
|33,49
|SOCAR
|59,82
|56,66
|55,82
|35,82
|AMIC
|58,16
|55,70
|54,23
|34,68
|БРСМ-Нафта
|50,96
|49,31
|33,66
Нагадаємо, ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель під час азійських торгів у понеділок, оскільки очікуване зростання видобутку з боку ОПЕК+ викликає занепокоєння щодо надлишкової пропозиції на ринку.