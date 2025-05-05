Ціни на пальне 5 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 5 травня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,63 грн (+8 коп.) А-95 54,66 грн (+25 коп.) А-92 51,99 грн (+6 коп.) ДП 53,41 грн (+23 коп.) Газ 35,24 грн (+5 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 52,90 51,40 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 51,99 33,49 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,70 54,23 34,68 БРСМ-Нафта 50,96 49,31 33,66

Нагадаємо, ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель під час азійських торгів у понеділок, оскільки очікуване зростання видобутку з боку ОПЕК+ викликає занепокоєння щодо надлишкової пропозиції на ринку.