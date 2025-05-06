Ціни на пальне 6 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 6 травня 2025 року (вівторок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,62 грн (-1 коп.) А-95 54,63 грн (-4 коп.) А-92 51,97 грн (-2 коп.) ДП 53,40 грн (-1 коп.) Газ 35,22 грн (-2 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 52,90 51,40 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 51,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 55,82 35,82 AMIC 58,16 55,70 54,23 34,68 БРСМ-Нафта 50,86 49,34 33,70

Варто зазначити, що у вівторок, 6 травня, нафта подорожчала більш ніж на 1 долар за барель після попереднього обвалу цін, викликаного планами ОПЕК+ щодо збільшення видобутку. Зростання зумовлене технічним відновленням і попитом на вигідні покупки, однак побоювання щодо надлишку пропозиції на ринку залишаються актуальними.