Ціни на пальне 7 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 7 березня 2025 року (п’ятниця), в Україні середні ціни на пальне майже не змінилися.

Бензин А-95 преміум: 60,20 грн (0 коп.);

60,20 грн (0 коп.); Бензин А-95: 56,88 грн (0 коп.);

56,88 грн (0 коп.); Бензин А-92: 54,09 грн (0 коп.);

54,09 грн (0 коп.); Дизельне паливо: 55,27 грн (0 коп.);

55,27 грн (0 коп.); Газ автомобільний: 36,96 грн (0 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;

61,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельне паливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;

58,00 грн; Бензин А-95: 56,00 грн;

56,00 грн; Дизельне паливо: 55,00 грн;

55,00 грн; Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;

61,99 грн; Бензин А-95: 59,99 грн;

59,99 грн; Дизельне паливо: 58,99 грн;

58,99 грн; Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

Бензин А-95 преміум: 57,96 грн;

57,96 грн; Бензин А-95: 55,96 грн;

55,96 грн; Бензин А-92 : 53,99 грн;

: 53,99 грн; Дизельне паливо: 54,49 грн;

54,49 грн; Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;

61,32 грн; Бензин А-95: 59,49 грн;

59,49 грн; Дизельне паливо: 57,99 грн;

57,99 грн; Газ автомобільний: 37,99 грн.

AMIC

Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;

58,99 грн; Бензин А-95: 56,49 грн;

56,49 грн; Дизельне паливо: 54,83 грн;

54,83 грн; Газ автомобільний: 36,30 грн.

БРСМ-Нафта

Бензин А-95: 53,76 грн;

53,76 грн; Дизельне паливо: 50,40 грн;

50,40 грн; Газ автомобільний: 35,35 грн.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.