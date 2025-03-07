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Ціни на пальне 7 березня 2025 року: скільки коштує бензин сьогодні?

бензин
Актуальні ціни на пальне 7 березня 2025 року. Фото: Depositphotos

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 7 березня 2025 року (п’ятниця), в Україні середні ціни на пальне майже не змінилися. 

  • Бензин А-95 преміум: 60,20 грн (0 коп.);
  • Бензин А-95: 56,88 грн (0 коп.);
  • Бензин А-92: 54,09 грн (0 коп.);
  • Дизельне паливо: 55,27 грн (0 коп.);
  • Газ автомобільний: 36,96 грн (0 коп.).

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

OKKO

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,99 грн.

UPG

  • Бензин А-95 преміум: 58,00 грн;
  • Бензин А-95: 56,00 грн;
  • Дизельне паливо: 55,00 грн;
  • Газ автомобільний: 37,01 грн.

WOG

  • Бензин А-95 преміум: 61,99 грн;
  • Бензин А-95: 59,99 грн;
  • Дизельне паливо: 58,99 грн;
  • Газ автомобільний: 38,98 грн.

УКРНАФТА

  • Бензин А-95 преміум: 57,96 грн;
  • Бензин А-95: 55,96 грн;
  • Бензин А-92: 53,99 грн;
  • Дизельне паливо: 54,49 грн;
  • Газ автомобільний: 35,99 грн.

SOCAR

  • Бензин А-95 преміум: 61,32 грн;
  • Бензин А-95: 59,49 грн;
  • Дизельне паливо: 57,99 грн;
  • Газ автомобільний: 37,99 грн.

AMIC

  • Бензин А-95 преміум: 58,99 грн;
  • Бензин А-95: 56,49 грн;
  • Дизельне паливо: 54,83 грн;
  • Газ автомобільний: 36,30 грн.

БРСМ-Нафта

  • Бензин А-95: 53,76 грн;
  • Дизельне паливо: 50,40 грн;
  • Газ автомобільний: 35,35 грн.

Нагадаємо, що продажі нових легкових авто в Україні у 2024 році оцінено у понад 125 млрд грн. Це на 18% більше, ніж у попередньому році. Торік лідером ринку нових авто став компактний кросовер Renault Duster. За підрахунками "Укравтопрому", власниками цієї моделі стали 6826 українців.

Автор:
Тетяна Бесараб