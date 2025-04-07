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Ціни на пальне 7 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 7 квітня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|59,49 грн (+10 коп.)
|А-95
|55,82 грн (+6 коп.)
|А-92
|53,62 грн (+33 коп.)
|ДП
|54,48 грн (+4 коп.)
|Газ
|36,08 грн (-4 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|61,99
|58,99
|57,99
|37,99
|UPG
|55,90
|53,90
|52,90
|35,32
|WOG
|61,99
|58,99
|57,99
|37,98
|УКРНАФТА
|56,99
|54,99
|53,99
|53,99
|34,99
|SOCAR
|60,82
|57,66
|56,82
|36,82
|AMIC
|58,66
|56,15
|54,52
|35,79
|БРСМ-Нафта
|52,82
|50,04
|34,44
Нагадаємо, ціни на нафту впали більш ніж на 3% в понеділок, 7 квітня, поглибивши їхнє зниження, яке розпочалося минулого тижня. Причиною цього стало загострення торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм, яке викликало тривогу щодо економічного спаду та, відповідно, скорочення потреби в нафті.