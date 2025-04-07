Ціни на пальне 7 квітня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

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Сьогодні, 7 квітня 2025 року (понеділок), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 59,49 грн (+10 коп.) А-95 55,82 грн (+6 коп.) А-92 53,62 грн (+33 коп.) ДП 54,48 грн (+4 коп.) Газ 36,08 грн (-4 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 61,99 58,99 57,99 37,99 UPG 55,90 53,90 52,90 35,32 WOG 61,99 58,99 57,99 37,98 УКРНАФТА 56,99 54,99 53,99 53,99 34,99 SOCAR 60,82 57,66 56,82 36,82 AMIC 58,66 56,15 54,52 35,79 БРСМ-Нафта 52,82 50,04 34,44

Нагадаємо, ціни на нафту впали більш ніж на 3% в понеділок, 7 квітня, поглибивши їхнє зниження, яке розпочалося минулого тижня. Причиною цього стало загострення торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм, яке викликало тривогу щодо економічного спаду та, відповідно, скорочення потреби в нафті.