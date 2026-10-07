Ціни на пальне 7 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 7 жовтня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 93,44 грн (-4 коп.) А-95 89,15 грн (+1 коп.) А-92 85,96 грн (-1 коп.) ДП 98,40 грн (0 коп.) Газ 44,57 грн (+26 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 95,90 92,90 99,90 46,90 UPG 91,90 88,90 97,90 44,40 WOG 95,90 92,90 99,90 46,90 УКРНАФТА 91,90 88,90 86,90 97,90 42,90 SOCAR 97,90 94,90 103,00 46,61 AMIC 90,90 87,90 97,90 44,53 БРСМ-Нафта 85,67 96,40 42,78

Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.