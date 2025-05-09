Ціни на пальне 9 травня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.

Сьогодні, 9 травня 2025 року (п'ятниця), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 58,70 грн (0 коп.) А-95 54,63 грн (-2 коп.) А-92 51,97 грн (-2 коп.) ДП 53,38 грн (-2 коп.) Газ 35,26 грн (0 коп.)

Ціни на пальне по АЗС

Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 60,99 57,99 56,99 36,99 UPG 55,40 52,90 51,40 34,52 WOG 60,99 57,99 56,99 36,98 УКРНАФТА 55,99 52,99 51,99 51,99 33,99 SOCAR 59,82 56,66 55,82 36,98 AMIC 57,82 55,54 54,15 34,62 БРСМ-Нафта 50,86 49,38 33,54

Раніше ми писали, що у квітні на вітчизняних АЗС ціни на пальне помітно знижувались, слідуючи за падінням світових котирувань на нафту. Європейська марка Brent за місяць здешевшала на 15%, а північноамериканська WTI – на 16%. Це стало найбільшим місячним падінням з листопада 2021 року.

Детальніше про те, якими будуть ціни на українських АЗС у травні, читайте в матеріалі Delo.ua.