Ціни на пальне в Україні помітно знизились: яка вартість

У квітні на вітчизняних АЗС ціни на пальне помітно знижувались, слідуючи за падінням світових котирувань на нафту.

Про це повідомляє "НафтоРинок", посилаючись на власний щоденний моніторинг цін на пальне.

Зазначається, що європейська марка Brent у квітні здешевшала на 15%, а північноамериканська WTI – 16%. Це стало найбільшим місячним падінням з листопада 2021 року.

Які змінилися ціни на пальне

За даними аналітиків, на гуртовому ринку в Україні дизпальне подешевшало на 1,85 грн/л (–4,1%) до 42,81 грн/л, а на півдні країни мінімальні ціни майже досягли 40,00 грн/л.

Ціна скрапленого газу у гурті зменшилася на 1,12 грн/л (–3,55%) до 30,43 грн/л. Водночас бензин А-95 додав у ціні 0,39 грн/л (+0,85%) і коштував наприкінці квітня 45,86 грн/л.

На АЗС протягом квітня ціна дизпального зменшилася на 0,42 грн/л (–0,78%) до 53,41 грн/л, бензину А-95 – на 0,67 грн/л (–1,21%) до 54,80 грн/л, а газу – на 0,80 грн/л (–2,23%) до 35,03 грн/л.

Скільки коштуватиме заправити авто

За минулий тиждень ціни на еталонні марки нафти продемонстрували найбільше тижневе падіння на фоні новин щодо збільшення видобутку членами картелю ОПЕК+.

В умовах невизначеності щодо довгострокових трендів український ринок бензину та дизпалива зберігає потенціал до здешевшання пального на АЗС на 1 грн/л. Тоді як ціни на автогаз залишаються стабільними, оскільки зниження котирувань значною мірою компенсується збільшенням споживання.

Детальніше про те, якими будуть ціни на українських АЗС, читайте в матеріалі Delo.ua.