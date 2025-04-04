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Ціни на помідори в Україні стрімко знижуються: скільки коштує кілограм
Цього тижня в Україні знову подешевшали імпортні помідори.
Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Які ціни на помідори
За даними щоденного моніторингу проєкту, станом на сьогодні тепличні томати з Туреччини продаються по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж минулого тижня.
У результаті імпортні помідори в Україні наразі продаються в середньому на 19% дешевше, ніж на початку квітня 2024 року.
Причини здешевлення
Темпи збуту турецьких томатів значно сповільнилися, тоді як пропозиція, навпаки, зросла. За таких умов продавці вирішили й надалі знижувати відпускні ціни на наявні обсяги овочів, щоб запобігти накопиченню нереалізованої продукції на складах оптових компаній.
Виробники томатів в Україні
Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є:
- ТОВ "Укрофлора-Вінниця" (Вінницька область, с. Дорожне) – теплиці займають 26 403 м². Це одне з найбільших підприємств у галузі тепличного вирощування овочів;
- ПАТ "Агрофірма "Провесінь" (Львів) – площа теплиць становить 24 000 м². Компанія спеціалізується на виробництві екологічно чистих овочів, зокрема помідорів;
- ПАТ "Уманський тепличний комбінат" (Черкаська обл., місто Умань). Основний вид діяльності – вирощування овочів і баштанних культур.