Ціни на помідори в Україні стрімко знижуються: скільки коштує кілограм

Цього тижня в Україні знову подешевшали імпортні помідори.

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Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Які ціни на помідори

За даними щоденного моніторингу проєкту, станом на сьогодні тепличні томати з Туреччини продаються по 65-85 грн/кг ($1,57-2,06/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж минулого тижня.

У результаті імпортні помідори в Україні наразі продаються в середньому на 19% дешевше, ніж на початку квітня 2024 року.

Причини здешевлення

Темпи збуту турецьких томатів значно сповільнилися, тоді як пропозиція, навпаки, зросла. За таких умов продавці вирішили й надалі знижувати відпускні ціни на наявні обсяги овочів, щоб запобігти накопиченню нереалізованої продукції на складах оптових компаній.

Виробники томатів в Україні

Одними з найвідоміших виробників томатів в Україні є: