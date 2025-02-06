Ціни на продукти в Україні: що чекає покупців у найближчому майбутньому

За попередніми прогнозами, до початку нового врожаю в Україні передумов для підвищення цін на продовольство поки що немає.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, після осіннього подорожчання продуктів харчування ситуація на ринку стабілізувалася. Зокрема, ціни на яйця знизилися, а овочі для борщу подорожчали не так швидко, як очікувалось.

"Станом на сьогодні ми, з точки зору аналізу поточної ситуації, передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що врожай, який є, зафіксований, він далі не впливає на зміну. Є фактор форс-мажорний, який може впливати, – це енергозабезпечення, але надіємося, що вся система впорається і буде стабільність", - пояснив Висоцький.

Він додав, що продовжується як експортна торгівля, так і імпортна, і якщо десь виникає проміжний короткостроковий дефіцит, то він може закритися імпортом, ціна якого еквівалентна поточним цінам. Висоцький прогнозує, що в залежності від об’ємів нового врожаю ціни на деякі товари можуть навіть знизитись.

"Якщо врожай буде більшим, не виключаємо можливості зниження цін, навіть у рівному еквіваленті, вже з осені, оскільки весь урожай буде на ринку. Тому, з точки зору перспектив у ці наступні 4-5 місяців, можна дивитись з оптимізмом, з певною ймовірністю коригування в бік зниження цін і збільшення доступності деяких продуктів для споживачів", - підсумував заступник міністра.

Висоцький також зауважив, що зараз є певна стабільність на ринку молочних продуктів. За його словами, в наступні кілька місяців ситуація щодо цін буде позитивною.

Варто зазначити, що у 2024 році за даними Держстату, серед продуктів найбільше подорожчали овочі борщового набору. Водночас, свинина та сало стали дешевшими.