Ціни на ранню капусту в Україні продовжують падати: причини

В Україні триває зниження цін на ранню білокачанну капусту. Основними чинниками здешевлення стали сезонне зростання пропозиції нового врожаю та слабкий попит на продукцію.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані аналітиків проекту EastFruit.

Які ціни на капусту

Станом на сьогоднішній день в Україні продовжується зниження цін на білокачанну капусту нового врожаю. Наразі її реалізують у межах 24–32 грн/кг ($0,58–0,77/кг), що в середньому на 20% нижче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною здешевлення фермери називають надлишкову пропозицію на ринку. Більшість господарств вже розпочали масові відвантаження ранньої капусти, що спричинило насичення ринку продукцією. Додатково на ситуацію впливають стримані темпи збуту — оптові компанії та роздрібні мережі закуповують товар невеликими партіями через короткий термін зберігання капусти.

Водночас, попри актуальне зниження, ціни на ранню капусту нового врожаю залишаються у 3,6 раза вищими, ніж за аналогічний період минулого року.

Найвідоміші виробники капусти в Україні

"ВПК-Агро" – лідер українського ринку овочевої продукції. Підприємство спеціалізується на вирощуванні і тривалому зберіганні овочевих культур. На базі господарства проводяться випробування нових сортів та гібридів різних видів капусти від усіх зарубіжних насіннєвих компаній, представлених в Україні. Компанія є лідером у виробництві багатьох видів капусти, картоплі, моркви, буряка, цибулі та цукрової кукурудзи.

ТОВ "Південна аграрно-експортна компанія"- зосереджена в Миколаївській та Одеській областях. Основні напрямки роботи компанії включають вирощування та реалізацію зернових, бобових, олійних, нішевих, плодоовочевих та баштанних культур, а також тваринництво, рибництво та інші сфери. Сільськогосподарська продукція ТОВ "ПАЕК" представлена як на вітчизняному, так і на міжнародному ринках.