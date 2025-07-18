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Ціни на свинину ростуть через обстріли та сезонний дефіцит

свинина
Скільки коштує свинина в Україні

У середині липня ціни на живець свиней зросли на 1,1% — до 94,5 грн/кг у середньому. Аналітики прогнозують подальше подорожчання через сезонне скорочення пропозиції та безпекові ризики.

Як пише Delo.ua, про це повідомила асоціація "Свинарі України" (АСУ).

Які ціни на свинину? 

У середині липня на українському ринку живця свиней зафіксовано зростання цін після кількох тижнів стабільності. Торги минулої п’ятниці завершилися підвищенням закупівельних цін на 1–2 грн/кг. На цьому тижні більшість товарних партій закуповують у межах 94–97 грн/кг, а середньозважена ціна зросла до 94,5 грн/кг, що на 1,1% вище порівняно з минулим тижнем.

Попри здорожчання, торговельна активність залишається помірною. Через посилену конкуренцію між постачальниками охолодженої свинини та загрозу нових обстрілів частина операторів скорочує обсяги заготівлі, щоб уникнути надлишкових залишків продукції.

Крім того, на ринку спостерігається зниження пропозиції через сезонні фактори: зменшення середньої забійної маси тварин і зниження обсягів товарних партій. Це створює додатковий тиск на ціни. Заготівельники очікують, що зростання цін продовжиться вже наступного тижня.

Фото 2 — Ціни на свинину ростуть через обстріли та сезонний дефіцит

Раніше повідомлялоь, що виробництво яловичини в Україні впало на 16% порівняно з минулим роком. 

Автор:
Ольга Опенько